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Министр труда Великобритании "обвиняет" Джонсона в политическом вандализме

Министр труда Великобритании "обвиняет" Джонсона в политическом вандализме
11:57 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Эмбер Радд заявляет, что не может смотреть спокойно на то, как из партии выгоняют хороших консерваторов.

Британский министр по вопросам труда и пенсий Эмбер Радд подала в отставку. Об этом министр заявила на своей странице в Twitter.

"Я не могу стоять в стороне, так как хорошие, умеренные консерваторы изгоняются из партии… Я остаюсь приверженной ценностям Единой Нации, которые когда-то привели меня в политику",— заявила министр. Это отставка стала первым уходом министра из правительства Бориса Джонсона.

Эмбер Радд уточняет, что не может "оставаться безучастной, когда выгоняют хороших, лояльных консерваторов". Речь идет о лишении партийных билетов 21 депутата от консерваторов, поддержавших оппозиционный законопроект об отсрочке Brexi.

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"Я не могу поддержать этот акт политического вандализма", - пишет она. Напомним, законопроект, который заставит Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit, был одобрен Палатой лордов в пятницу. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру предстоит до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

После окончания этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

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Правительство, Великобритания, Борис Джонсон, Эмбер Радд.
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