Brexit: Джонсон может предстать перед судом за игнорирование законодательства

Новости мира:Джонсон может попасть в тюрьму из-за Brexit без соглашения.

Согласно принятому парламентом законопроекту о продлении срока Brexit глава правительства Британии Борис Джонсон может предстать перед судом в случае игнорирования требований закона.

Об этом сообщает Yahoo News.

"Борис Джонсон может попасть в тюрьму, если он не отложит Brexit", - сказал экс-директор службы государственных обвинений Кеннет Дональд Джон Макдональд. Отмечается, что депутаты, включая более 20 консерваторов, одобрили законопроект, направленный на предотвращение Brexit без соглашения, который должен стать законом в понедельник.

В то же время Джонсон заявил членам Консервативной партии в пятницу, что готов проигнорировать законодательство.

Как сообщалось ране, 5 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия должна покинуть ЕС 31 октября при любых обстоятельствах, и он не будет просить ЕС отсрочить Brexit.

6 сентября депутаты британской Палаты общин поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Высокий суд Лондона 6 сентября принял решение, что Джонсон действовал законно, давая совет королеве о прекращении работы парламента со следующей недели. Палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход Британии из ЕС.