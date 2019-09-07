Британия напоминает России о необходимости сотрудничества в деле MH17

Новости мира:Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения рейса MH17.

Великобритания напомнила России о необходимости сотрудничать со следствием в деле о крушении "Боинга" Малазийских линий, рейс MH17, в небе над Донбассом в 2014 году.

Об этом написала посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс на своей странице в Твиттер.

"В этот важный для украинцев день мы должны помнить, что в соответствии с резолюцией 2166 СБ ООН Россия обязана в полной мере сотрудничать с расследованием факта крушения MH17 и приложить усилия по привлечению виновных к ответственности", - сказано в сообщении.

В цей важливий день для українців ми маємо пам‘ятати що, згідно з резолюцією Радбезу ООН 2166 Росія повинна повною мірою співпрацювати зі слідством в рамках справи по збитому літаку #MH17 і притягненню винних до відповідальності. — Melinda Simmons (@melsimmons24) September 7, 2019

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией.

Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".

В ОПУ позже обнародовали официальный список украинцев, которые вернулись на родину.