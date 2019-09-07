Оппозиция Британии не даст Джонсону провести выборы

Новости мира:Планы премьера Британии Джонсона на досрочные выборы может нарушить Лейбористсткая и другие оппозиционные партии.

Британские оппозиционные партии заявили, что заблокируют вторую попытку премьер-министра Бориса Джонсона на проведение досрочных всеобщих выборов в середине октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон хочет провести 15 октября, что позволит ему получить новый мандат и получит две недели, чтобы вывести Британию из ЕС 31 октября. За назначение выборов должны проголосовать две трети депутатов.

Но оппозиционные силы, включая Лейбористскую партию, заявили, что будут либо голосовать против, либо воздерживаться от призыва к выборам, пока законопроект, заставляющий Джонсона добиваться отсрочки Brexit, окончательно не станет законом.

"У нас будут эти выборы, когда придет время, но я вам обещаю, мы не будем долго ждать", - заявил лидер оппозиционной Шотландской национальной партии в парламенте Ян Блэкфорд.