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Оппозиция Британии не даст Джонсону провести выборы

Оппозиция Британии не даст Джонсону провести выборы
10:57 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Планы премьера Британии Джонсона на досрочные выборы может нарушить Лейбористсткая и другие оппозиционные партии.

Британские оппозиционные партии заявили, что заблокируют вторую попытку премьер-министра Бориса Джонсона на проведение досрочных всеобщих выборов в середине октября.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Джонсон хочет провести 15 октября, что позволит ему получить новый мандат и получит две недели, чтобы вывести Британию из ЕС 31 октября. За назначение выборов должны проголосовать две трети депутатов.

Джонсон негодует: Brexit перенесут

Но оппозиционные силы, включая Лейбористскую партию, заявили, что будут либо голосовать против, либо воздерживаться от призыва к выборам, пока законопроект, заставляющий Джонсона добиваться отсрочки Brexit, окончательно не станет законом.

Джонсон: Ситуация с Brexit требует внеочередных выборов

"У нас будут эти выборы, когда придет время, но я вам обещаю, мы не будем долго ждать", - заявил лидер оппозиционной Шотландской национальной партии в парламенте Ян Блэкфорд.

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Все по теме:

ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Внеочередные выборы, Brexit, Оппозиция Британии.
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