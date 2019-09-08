МИД Франции: ЕС не собирается переносить Brexit каждые три месяца

Новости мира:Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, призывает Британию определится с тем, что они хотят.

Европейский Союз не согласится на отсрочку даты выхода Великобритании. Как сообщает Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Это (нынешнее состояние переговоров) очень волнует. Британцы должны сказать нам, что они хотят ", - заявил французский министр.

На вопрос, возможно ли очередной отсрочки даты Brexit, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях. "Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

Напомним, накануне британская оппозиция приняла законопроект, который заставит Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения. По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода.