Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
МИД Украины просит усилить давление на Россию из-за выборов в Крыму
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
Украинский тренер: Сборная приучает болельщиков к солидной игре
Украинский тренер: Сборная приучает болельщиков к солидной игре
"Весна для Гитлера": в Октябрьском дворце пройдет музыкальная комедия с украинскими звездами (Видео)
"Весна для Гитлера": в Октябрьском дворце пройдет музыкальная комедия с украинскими звездами (Видео)

МИД Франции: ЕС не собирается переносить Brexit каждые три месяца

МИД Франции: ЕС не собирается переносить Brexit каждые три месяца
12:47 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, призывает Британию определится с тем, что они хотят.

Европейский Союз не согласится на отсрочку даты выхода Великобритании. Как сообщает Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Это (нынешнее состояние переговоров) очень волнует. Британцы должны сказать нам, что они хотят ", - заявил французский министр.

На вопрос, возможно ли очередной отсрочки даты Brexit, Ле Дриан ответил, что не в нынешних условиях. "Мы не собираемся делать это каждые три месяца", - сказал он.

Британский министр ушла в отставку из-за Brexit

Напомним, накануне британская оппозиция приняла законопроект, который заставит Джонсона добиваться трехмесячной отсрочки Brexit. Ожидается, что королева Елизавета подпишет закон в понедельник.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения. По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Франция, Великобритания, Жан-Ив Ле Дриан, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 День Натальи 2019: история именин, поздравления и открытки
03 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
04 Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)
05 Именины Натальи 2019: красивые поздравления в прозе, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
ИНП напомнил о годовщине депортации украинцев из Польши (Видео)
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали &quot;тишину&quot; на Донбассе
Оккупанты 8 сентября пока не нарушали "тишину" на Донбассе
Не получилось: миссия Индии Чандраян-2 потерпела неудачу
Не получилось: миссия Индии Чандраян-2 потерпела неудачу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь