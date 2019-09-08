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Масштабная забастовка пилотов British Airways уже сегодня

Масштабная забастовка пилотов British Airways уже сегодня
13:25 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Пилоты British Airways начинают первую из трех масштабных забастовок.

В полночь пилоты British Airways начнут двухдневную забастовку, отменено большинство рейсов авиакомпании на понедельник и вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

При в этом British Airways и профсоюз заявили, что готовы начать новые переговоры. Несмотря на это, решение об отмене рейсов не отменен.

Авиакомпания обратилась к пассажирам с призывом не ездить в аэропорты, пообещав найти альтернативные маршруты для большинства из них.

Напомним, в British Airways анонсировали в сентябре три дня забастовок: 9, 10 и 27 сентября.

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Пилоты авиакомпании проголосовали за забастовку по поводу оплаты труда в начале июля. Попытка же авиакомпании в судебном порядке остановить забастовку оказалась неуспешной.

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В авиакомпании заявили, что предложенная ими соглашение по оплате 11,5 процента в течение трех лет была справедливой, но "мы продолжаем изучать все пути, чтобы найти решение, избежать забастовки и защитить планы поездок наших клиентов."

В компании отмечают, что ежедневно перевозят 145000 клиентов - каждые 90 секунд взлетает их самолет.

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Все по теме:

Великобритания, Забастовка, Авиакомпания, Пилоты, British Airways, Профосоюз.
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