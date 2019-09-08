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В Британии есть план: Правительство Джонсона предоставило гарантии по Brexit

В Британии есть план: Правительство Джонсона предоставило гарантии по Brexit
16:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира:В Британском правительстве заявляют, что будут придерживаться своего плана и не будут просить отсрочки Brexit.

Британское правительство придерживается своего плана Brexit и не будет добиваться задержки выхода Британии из ЕС. По сообщению Reuters, об этом заявили два министра правительства Бориса Джонсона.

Эти заявления стали реакцией на заявление об отставке министра по вопросам труда и пенсий Амбер Радд из-за исключения из рядов партии депутатов, которые не поддержали план жесткого Brexit.

Комментируя это заявление, министр иностранных дел Доминик Рааб заявил, что проводя "интенсивные переговоры" в Брюсселе, правительство Джонсона не будет отходить "от того, что некоторые описывают как жесткую стратегию Brexit".

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"Избиратели понимают, что мы должны придерживаться плана", - пояснил Рааб.

Последний шанс для ЕС избежать жесткого Brexit - согласиться на британские инициативы, которые будут озвучены 17 октября на заседании Европейского Совета, добавляет министр финансов Сахид Джавид.

"Премьер-министр пойдет на заседание совета 17 и 18 октября, и он будет пытаться заключить соглашение с ЕС. Однако он не будет просить о продлении на этой встрече", - заявил Джавид.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Брюсель, Brexit, Амбер Радд, Доминик Рааб.
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