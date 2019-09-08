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"Пельменный" взрыв в Германии: пострадали 14 человек

"Пельменный" взрыв в Германии: пострадали 14 человек
20:32 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:Из-за взрыва на фестивали в Германии пострадали 14 человек.

На традиционном фестивале Brauchtumsfest в Германии произошел взрыв, в результате которого пострадали 14 человек, передает УНН со ссылкой на Bild.

Инцидент случился в воскресенье в городе Фройденберг округа Арнсберг в Вестфалии.

Там проходил фестиваль жареной картошки, во время которого в огромной фритюрнице случился взрыв. Как сообщается, он произошел после того, как охлажденные пельмени поместили в кипящий жир. Также сообщается, что во время инцидента во Фройденберге шел дождь.

Еще один взрыв в Кабуле: есть пострадавшие

В результате в общей сложности 14 человек были травмированы. По данным полиции, шесть человек в возрасте от 31 до 75 лет получили серьезные ранения: три женщины и три мужчины, которые, как утверждается, находятся в тяжелом состоянии.

Еще шесть человек получили серьезные ранения и двое - легкие.

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Германия, Взрыв, Brauchtumsfest, Фройденберг.
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