МИД Франции: О снятии санкций против РФ пока говорить рано

Новости мира:МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан считает, что о снятии санкций против России пока говорить нельзя.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 9 сентября прибудет в Москву и попытается установить "основы доверия" между Францией и Россией.

Ле Дриан, признав разногласия с Россией, предположил, что возможно сближение позиций в борьбе с терроризмом, сотрудничестве в космической промышленности, в развитии гражданского общества, пишет Радио Свобода.

По словам главы МИД Франции, на переговорах в Москве будут затронуты и проблемы, связанные с Украиной, Сирией, Ливией и Ираном. Ле Дриан направляется в Москву вместе с министром обороны Франции.

Ожидается, что с российской стороны в переговорах будут участвовать также глава МИД России и глава Минобороны РФ. Ле Дриан высоко оценил шаги украинского лидера Владимира Зеленского, которые, по его словам, "привели к обмену пленными".

Французский министр заявил, что о снятии санкций против России пока говорить рано - это станет возможным, если будет достигнут прогресс в выполнении минских соглашений, считает глава МИД Франции.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и РФ.