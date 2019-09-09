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Президент Молдовы: Возможно снижение цены на российский газ

Президент Молдовы: Возможно снижение цены на российский газ
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира:Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что в следующем году возможно снижение цен на газ из РФ.

В 2019 году тарифы на российский газ для Молдовы не изменятся, а с 1 января 2020 года возможно их снижение.

Об этом на своей странице в Facebook отметил президент Молдовы Игорь Додон по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

«Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение. Принципиально договорились и согласовали дальнейшие шаги по сотрудничеству в газовой отрасли, что позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы для конечных потребителей не вырастут», - отметил Додон.

На сколько может подешеветь российский газ для Молдовы, пока неизвестно.

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После очередного повышения цен на российский газ для Молдовы в марте нынешнего года после очередных парламентских выборов стоимость газа составляет около 280 долларов за тысячу кубометров газа.

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Газ, Молдова, Цена, Игорь Додон, Кубометр.
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