Скачать
Понедельник, 09.09.2019
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Отбор на Евро-2020: результаты и обзоры матчей 8 сентября (Видео)
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы
Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы

Столицей Боснии и Герцоговины впервые прошлись ЛГБТ-активисты (Фото)

Смотрите фото (7)
Столицей Боснии и Герцоговины впервые прошлись ЛГБТ-активисты (Фото)
10:48 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Правозащитники в Сараево организовали и провели исторический ЛГБТ-прайд.

Первый в истории ЛГБТ-прайд прошел мирно в столице Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

После того как участники собрались перед Вечным огнем, известным мемориалом, посвященным жертвам Второй мировой войны, несколько сотен человек прошли по улице Тито, главной улице Сараево, и закончили шествие перед парламентом.

Двухчасовой марш прошел под усиленной охраной и, несмотря на призывы отменить его и опасения по поводу безопасности, завершился без происшествий.

Правозащитники из Белграда, Тираны, Скопье и Подгорицы приняли участие в марше, продемонстрировав свою поддержку защите прав ЛГБТ-сообщества в Боснии.

В то время как ведущие боснийские политики не присутствовали на марше, посол США в Боснии Эрик Нельсон продемонстрировал свою поддержку наряду со многими другими дипломатами и представителями неправительственных организаций в Боснии.

На ЛГБТ-марш в Хельсинки вышло около 100 тысяч человек

При этом накануне и в день прайда в Сараево прошло несколько акций в поддержку традиционных ценностей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

ЛГБТ, Прайд, Босния и Герцоговина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
05 Денисова об идее РФ по освобождению заключенных: Я, как и вы, прочитала об этом в новостях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Курс валют на 9 сентября: доллар и евро подешевели
Звезда &quot;Дизель Шоу&quot; во второй раз стал отцом (Фото)
Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь