Столицей Боснии и Герцоговины впервые прошлись ЛГБТ-активисты (Фото)

Новости мира:Правозащитники в Сараево организовали и провели исторический ЛГБТ-прайд.

Первый в истории ЛГБТ-прайд прошел мирно в столице Боснии и Герцеговины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

После того как участники собрались перед Вечным огнем, известным мемориалом, посвященным жертвам Второй мировой войны, несколько сотен человек прошли по улице Тито, главной улице Сараево, и закончили шествие перед парламентом.

Двухчасовой марш прошел под усиленной охраной и, несмотря на призывы отменить его и опасения по поводу безопасности, завершился без происшествий.

Правозащитники из Белграда, Тираны, Скопье и Подгорицы приняли участие в марше, продемонстрировав свою поддержку защите прав ЛГБТ-сообщества в Боснии.

В то время как ведущие боснийские политики не присутствовали на марше, посол США в Боснии Эрик Нельсон продемонстрировал свою поддержку наряду со многими другими дипломатами и представителями неправительственных организаций в Боснии.

При этом накануне и в день прайда в Сараево прошло несколько акций в поддержку традиционных ценностей.