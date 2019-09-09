Суд в Гааге может приговорить ВС РФ за действия в Украине

Новости мира:В Amnesty International заявили, что гаагский трибунал сможет преследовать ВС РФ за действия на территории Украины.

Председатель Amnesty International Украина Оксана Покальчук отметила, что отказ Москвы от ратификации Римского статута не сможет остановить Международный уголовный суд от преследования высших звеньев военнокомандующих РФ, если он найдет достаточно доказательств того, что отдавались преступные приказы во время агрессии в Украине. Об этом Покальчук сообщила на пресс-конференции в Киеве.

"Международный уголовный суд уже запустил необходимые для расследования ситуации в Украине процессы. Эти процессы будут идти независимо от того, ратифицирует ли Украина Римский статут или нет. В 2014-м и 2015 годах Украина воспользовалась нормами Римского статута, которые позволили ей попросить Международный уголовный суд рассмотреть ситуацию в Украине, не ратифицируя Римский статут", - заявила она. Покальчук отметила, что Международный уголовный суд теперь имеет юрисдикцию в отношении начала расследования всех возможных ситуаций, возникших в Украине с начала Евромайдан и до настоящего времени. "Работа Суда сейчас называется - "предварительное изучение ситуации". Суд собирает информацию о том, что происходит в Украине, в частности - на востоке, в Крыму и оценивает, есть ли потенциальные ситуации для его вмешательства и начала расследования», - отмечает она.

Председатель Amnesty International Украина подчеркнула, что Международный уголовный суд также смотрит, проводит ли украинская правоохранительная система эффективные расследования и привлекают ли национальные суды к ответственности виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. Кроме того, Покальчук отметила, что Международный уголовный суд не имеет юрисдикции в отношении мелких преступлений, связанных с ситуацией вооруженного конфликта или преследования по политическим или другим признакам. "В центре внимания Международного уголовного суда - это преступления против человечности, военные преступления, геноцид и преступления агрессии. Сама природа таких преступлений такова, что они являются массовыми и широкомасштабными. Эти преступления должны иметь систематичность, широкомасштабность, спланированность и прочее", - подчеркнула она.

По ее словам, Международный уголовный суд берется за самые вопиющие нарушения обычаев и законов войны, предусмотренных Женевскими конвенциями. Также Покальчук констатировала, что обыкновенные солдаты, скорее всего, не в состоянии самостоятельно организовать массовое уничтожение гражданского населения, это уровень высшего звена командования, включая генералов и президентов. "Это касается всех сторон конфликта, независимо от того, ратифицировали они Римский статут или нет. Достаточно того, что Суд получил согласие от Украины на расследование преступлений на ее территории.Это означает, что тот факт, что РФ не ратифицировала Римский статут, не сможет остановить Суд от преследования высших звеньев военнокомандующих с российской стороны, если Международный уголовный суд найдет достаточно доказательств того, что отдавались преступные приказы", - заявила председатель Amnesty International Украина.

"Международный уголовный суд - это такой мощный инструмент в преследовании кровавых диктаторов, и даже если они скрываются в своих странах или где-нибудь, их жизнь просто становится невыносимой, поскольку они очень ограничены в возможностях передвижения или вообще какой-либо активности", - резюмировала Покальчук.