"Вы дорогу не попутали?": Бекиров - об удержании ФСБ на конспиративной квартире

Новости Украины:Российские силовики перед обменом удерживали крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на квартире.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров перед обменом удеживаемыми лицами между Украиной и Россией две недели провел на конспиративной квартире в Москве под присмотром врача.

Об этом он рассказал проекту Крым.Реалии.

"После заседания суда (27 августа – ред.) судья ушел в совещательную комнату на полтора часа. Потом пришел и зачитал решение: отпустить под обязательство о явке в суд. Я был шокирован, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели... Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь, принес мой паспорт... Потом мы оттуда выехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: "Вы дорогу не попутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем". Он (сотрудник ФСБ – ред.) отвечает: "Мы едем в Москву", – говорит Бекиров.

В российскую столицу его доставили гражданским самолетом.

"Я спросил еще, есть ли у меня выбор не лететь туда. Мне сказали, что об этом даже речи быть не может, выбора у меня нет. Сели в самолет, на обычный рейс "Симферополь – Москва" – я, врач и два чекиста (сотрудника ФСБ – ред.). В Москве опять встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место – я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве, потому что Ладин (адвокат - ред.) и дочь меня искали. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал", – пояснил Бекиров.

По его словам, про обмен заключенными между Украиной и Россией он узнал из телеэфира.

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.