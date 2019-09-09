Скачать
Понедельник, 09.09.2019
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
У Зеленского рассказали о последствиях обмена свидетеля Цемаха
Импичмент по версии Зеленского уже готовы рассмотреть в Раде
Импичмент по версии Зеленского уже готовы рассмотреть в Раде
Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве
Реванш Гоцык, защита Гузева: чем нас порадует WWFC 15 в Киеве
"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Видео)
"Оно" 2: жуткий клоун возвращается (Видео)

"Вы дорогу не попутали?": Бекиров - об удержании ФСБ на конспиративной квартире

"Вы дорогу не попутали?": Бекиров - об удержании ФСБ на конспиративной квартире
11:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Российские силовики перед обменом удерживали крымскотатарского активиста Эдема Бекирова на квартире.

Крымскотатарский активист Эдем Бекиров перед обменом удеживаемыми лицами между Украиной и Россией две недели провел на конспиративной квартире в Москве под присмотром врача.

Об этом он рассказал проекту Крым.Реалии.

"После заседания суда (27 августа – ред.) судья ушел в совещательную комнату на полтора часа. Потом пришел и зачитал решение: отпустить под обязательство о явке в суд. Я был шокирован, не понял, что произошло; даже адвокаты обалдели... Меня вывели из зала суда и посадили в микроавтобус, повезли в здание ФСБ. Вышел следователь, принес мой паспорт... Потом мы оттуда выехали. Смотрю, едем не в сторону СИЗО, а на выезд из города. Я говорю им: "Вы дорогу не попутали? Я Симферополь хорошо знаю, мы не туда едем". Он (сотрудник ФСБ – ред.) отвечает: "Мы едем в Москву", – говорит Бекиров.

Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"
Жена Бекирова рассказала подробности его осмотра в больнице "Феофания"Читать полностью

В российскую столицу его доставили гражданским самолетом.

"Я спросил еще, есть ли у меня выбор не лететь туда. Мне сказали, что об этом даже речи быть не может, выбора у меня нет. Сели в самолет, на обычный рейс "Симферополь – Москва" – я, врач и два чекиста (сотрудника ФСБ – ред.). В Москве опять встретил бусик и отвез на конспиративную квартиру. Где она была, что это за место – я так и не понял. Мне ничего уже там не говорили, но я находился под наблюдением врачей. Мне дали возможность сообщить родным, что я оказался в Москве, потому что Ладин (адвокат - ред.) и дочь меня искали. Две недели я там сидел, отдыхал и ждал", – пояснил Бекиров.

По его словам, про обмен заключенными между Украиной и Россией он узнал из телеэфира.

"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко

Как сообщалось ранее, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России сограждан и 24 моряка, которых Россия захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Крым, ФСБ, Крымские татары, Эдем Бекиров.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Красивые поздравления с Днем Натальи 2019 на украинском языке
02 Как распознать рак легких: тревожные симптомы
03 Названы явные признаки алкоголизма
04 "Одной рукой отправлю в нокаут": обидчик Кличко пригрозил Усику
05 Оказывается он безопасный: вся правда о холестерине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха, новое правительство Грузии, победа Нурмагомедова над Порье
Главные новости 8 сентября: Состояние Клыха и др.
Чубаров подтвердил бойкот &quot;выборов&quot; жителями Крыма
Чубаров подтвердил бойкот "выборов" жителями Крыма
Бабье лето продолжает радовать: &quot;горячий&quot; прогноз на 9-10 сентября
Бабье лето: "горячий" прогноз синоптиков на 9-10 сентября
Звезда &quot;Дизель Шоу&quot; во второй раз стал отцом (Фото)
Звезда "Дизель Шоу" во второй раз стал отцом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь