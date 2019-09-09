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"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко

"В Крым нельзя": где будут жить Сенцов и Кольченко
08:37 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:Украинский омбудсмен раскрыла подробности дальнейшего перемещения освобожденных украинцев Сенцова и Кольченко.

Украина обеспечит освобожденных политзаключенных-крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко временным жильем, вопросы относительно постоянного жилья также будет решаться.

Такое заявление сделала в интервью "BBC News Украина" украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Сейчас они в больнице, мы организовали временное жилье и для Олега, и для Кольченко. Относительно постоянного жилья - мы будем решать, президент уже поставил соответствующую задачу, ведь, безусловно, возвращаться туда (в Крым - Ред.) нельзя", – отметила она.

Омбудсмен упомянула, в частности, и о семьях освобожденных украинцев.

"Например, у Олега Сенцова есть мама, детки, которые тоже хотят быть со своим отцом. И мы вчера этот вопрос обсудили с господином Олегом, будем его решать", – подчеркнула она.

"Мы обо всех заботимся": Денисова подтвердила, что крымские татары есть в списке на освобождение

Напомним, украинский омбудсмен не получала официальных предложений с российской стороны относительно прекращения преследований граждан Украины и РФ.

Как сообщалось, освобожден политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации.

Как сообщалось ранее, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

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Все по теме:

Омбудсмен, Людмила Денисова, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Обмен пленными.
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