Денисова прочитала в новостях о предложении омбудсмена РФ

Новости Украины:Украинский омбудсмен не получала официальных предложений с российской стороны относительно прекращения преследований граждан Украины и РФ.

От Российской Федерации не поступало никаких официальных предложений относительно взаимного прекращения уголовного преследования граждан Украины в РФ и граждан России в Украине.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью "BBC Украина".

"Я прочитала об этом в новостях. Если она (российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, - ред.) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - рассказала Денисова.

Ранее российские СМИ распространили заявление Москальковой о предложении заключения между Украиной и РФ соглашения о прекращении уголовных дел в отношении удерживаемых лиц на "паритетных началах".