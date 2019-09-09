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Денисова прочитала в новостях о предложении омбудсмена РФ

Денисова прочитала в новостях о предложении омбудсмена РФ
07:22 Сегодня Телеграф Фото: Facebook Денисова

Новости Украины:Украинский омбудсмен не получала официальных предложений с российской стороны относительно прекращения преследований граждан Украины и РФ.

От Российской Федерации не поступало никаких официальных предложений относительно взаимного прекращения уголовного преследования граждан Украины в РФ и граждан России в Украине.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью "BBC Украина".

"Я прочитала об этом в новостях. Если она (российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, - ред.) обратится официально и будет это предлагать, то мы будем этот вопрос рассматривать. Нужно обращение, ведь так можно говорить о чем угодно. Сегодня нет никаких предложений", - рассказала Денисова.

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Ранее российские СМИ распространили заявление Москальковой о предложении заключения между Украиной и РФ соглашения о прекращении уголовных дел в отношении удерживаемых лиц на "паритетных началах".

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Все по теме:

Россия, Омбудсмен, Людмила Денисова, Обмен пленными, Татьяна Москалькова.
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