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"Мы обо всех заботимся": Денисова подтвердила, что крымские татары есть в списке на освобождение

"Мы обо всех заботимся": Денисова подтвердила, что крымские татары есть в списке на освобождение
18:07 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины:Денисова подтверждает, что в списке на освобождение есть крымские татары, потому что они – граждане Украины.

В списках на освобождение есть крымские татары, так как они - граждане Украины. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

По словам Денисовой, в списках, которые она передала российскому омбудсмену Татьяне Москалькова и органам, которые занимаются вопросами освобождения заключенных, было 150 украинских граждан.

"Сейчас (7 сентября - ред.) была первая группа из 35 человек, которые уже вернули на родину", - сказала украинский Омбудсмен.

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Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с переговорами об освобождении крымских татар, Денисова ответила:

"Они тоже в этом списке, ведь мы не можем разделять так, будто это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины. И они все в списке. Мы обо всех заботимся", - добавила омбудсмен. 

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Все по теме:

Крымские татары, Людмила Денисова, Оккупированный Крым, Татьяна Москалькова.
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