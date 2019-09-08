"Мы обо всех заботимся": Денисова подтвердила, что крымские татары есть в списке на освобождение

Новости Украины:Денисова подтверждает, что в списке на освобождение есть крымские татары, потому что они – граждане Украины.

В списках на освобождение есть крымские татары, так как они - граждане Украины. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает УНН со ссылкой на BBC News Украина.

По словам Денисовой, в списках, которые она передала российскому омбудсмену Татьяне Москалькова и органам, которые занимаются вопросами освобождения заключенных, было 150 украинских граждан.

"Сейчас (7 сентября - ред.) была первая группа из 35 человек, которые уже вернули на родину", - сказала украинский Омбудсмен.

Отвечая на вопрос о том, какова ситуация с переговорами об освобождении крымских татар, Денисова ответила:

"Они тоже в этом списке, ведь мы не можем разделять так, будто это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины. И они все в списке. Мы обо всех заботимся", - добавила омбудсмен.