Чубаров: Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом (Видео)

Новости Украины:Глава Меджлиса крымскотатарского народа призвал поднимать вопросы Крыма в публичных обсуждениях.

Российская Федерация блокирует тематику Крыма в любых диалогах об освобождении политзаключенных.

Такое мнение выразил глава крымскотатарского Меджлиса Рефат Чубаров в Facebook.

"Знаете, что сейчас происходит? При любых формах диалога, при любых намерениях обсуждать вопросы освобождения украинских политзаключенных Россия очень резко отсекает все то, что связано с Крымом. Она отсекает и говорит, что она не хочет и не будет обсуждать вопросы людей, которые живут на "ее", как говорит Россия, территории и которых она судила по своим законам", - сказал он.

Чубаров также подчеркнул, что вопросы Крыма и крымскотатарского народа нужно постоянно поднимать в публичном пространстве, ведь "Крым также является нашей территорией, а люди, которые живут на временно оккупированной крымской земле, являются нашими гражданами".

7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

Украинский режиссер и один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов наконец-то вернулся на Родину. В аэропорту "Борисполь", куда прибыл самолет с украинскими политзаключенными, режиссера встречали двоюродная сестра и дочь.

Семья Олега Сенцова из Крыма направляется в Киев для встречи с освобожденным по обмену с Россией украинским режиссером.