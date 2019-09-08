Годы ожиданий: семья Сенцова из Крыма едет на встречу в Киев

Новости Украины:В ближайшее время состоится встреча освобожденного из-под российской стражи Олега Сенцова с семьей.

Семья Олега Сенцова направляется в Киев для встречи с освобожденным по обмену с Россией украинским режиссером.

Об этом сообщил вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов на своей странице в Facebook.

"Семья Олега Сенцова благополучно пересекла админкордон с оккупированным Крымом. Направляются в Киев, обняться с сыном, отцом, мужем. Годы ожиданий и выплаканных подушек для этой семьи, я очень надеюсь, закончились. Но в Крыму борьба продолжается", - сообщил Ислямов.

Он также выразыл уверенность, что "Бекиров, Сенцов и другие крымские, находясь, вынужденно, теперь на материке, усилят Крымскую политическую повестку Украины".

Напомним, после длительного плена в РФ и счастливого освобождения и возвращения в Украину украинский режиссер Олег Сенцов завел страницу в Facebook.

"Небольшая информация о моем присутствии в интернете. Это моя официальная и единственная страница. В других соцсетях и мессенджерах я не представлен. Эту страницу я веду лично, комментариев не пишу, в друзья добавляю тех людей, с которыми знаком лично, общаюсь или работаю. Спасибо за внимание и понимание. Всем хорошего дня!" - написал Сенцов в своем первом посте.

Украинский режиссер и один из самых известных узников Кремля Олег Сенцов наконец-то вернулся на Родину. В аэропорту "Борисполь", куда прибыл самолет с украинскими политзаключенными, режиссера встречали двоюродная сестра и дочь.

7 сентября в Украину в рамках обмена вернулись 35 человек, среди которых - 24 пленных моряка и политзаключенные Сенцов, Кольченко, Балух, Сущенко, Карпюк, Клых, Гриб, Евгений и Артур Пановы, Бекиров и Сизонович.

В свою очередь Украина также выдала России 35 человек.

Среди других украинская сторона передала в РФ и Владимира Цемах - подозреваемого по делу о катастрофе Боинга рейса MH17.

Президент США Дональд Трамп назвал обмен между Украиной и Россией удерживаемыми лицами "возможно, первым гигантским шагом к миру"