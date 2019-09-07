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Мать Сенцова готовится выехать в Киев: Я его дождалась

Мать Сенцова готовится выехать в Киев: Я его дождалась
23:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Мама Олега Сенцова собирается выехать в Киев к сыну.

Мама освобожденного украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова Людмила собирается в воскресенье, 8 сентября, выехать в Киев к сыну вместе с внуком Владом.

Об этом она сказала в телефонном разговоре с сыном после приземления самолета с освобожденными по обмену с Россией украинцами в «Борисполе», сообщают Крым.Реалии.

«Я вижу тебя! С Алиной! Ты как? Моя радость! Целую, обнимаю! На завтра готовлюсь», – сказала Людмила Сенцова.

Она отметила, что очень рада, что дождалась возвращения сына.

«Я его дождалась. Я завтра его обниму», – добавила Людмила.

Напоминаем, в субботу, 7 сентября, между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35.

Сам Сенцов после приземления в Киев поблагодарил всех, кто боролся за освобождение пленных все эти годы и помогал им и их семьям.

Крымского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Сенцов отбывал наказание в городе Лабытнанги, на севере России.

После 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах, Сенцов "письменно согласился на прием пищи". Он назвал это "вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления". Amnesty International заявила, что принудительное кормление является пыткой.

25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента "За свободу мысли" имени Сахарова.

Правозащитный центр "Мемориал" внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Олега Сенцова подписали более 100 тысяч человек.

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Киев, Украина, РФ, Обмен, Олег Сенцов, Людмила Сенцова.
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