Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные

Новости Украины:Денисова уверяет, что Клых не находится в реанимации.

Освобожден политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Так, на вопрос, действительно ли Клыха поместили в реанимационное отделение, Денисова ответила:

"Он находится в больнице, как и все остальные (освобождены политзаключенные - ред.)... никакой реанимации нет".

Добавим, что ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Клыха отвезли в реанимационное отделение больницы "Феофания".

Ранее другой освобожденный политзаключенный Николай Карпюк сообщал, что Клых "в очень тяжелом состоянии" .

Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.