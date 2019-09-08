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Воскресенье, 08.09.2019
Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные
Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные
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Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные

Денисова о состоянии Клыха: Он находится в больнице, как и все остальные
16:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Денисова уверяет, что Клых не находится в реанимации.

Освобожден политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Так, на вопрос, действительно ли Клыха поместили в реанимационное отделение, Денисова ответила:

"Он находится в больнице, как и все остальные (освобождены политзаключенные - ред.)... никакой реанимации нет".

Добавим, что ранее некоторые СМИ распространили информацию, что Клыха отвезли в реанимационное отделение больницы "Феофания".

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Ранее другой освобожденный политзаключенный Николай Карпюк сообщал, что Клых "в очень тяжелом состоянии" .

Напомним, в аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, содержащихся в РФ, в рамках обмена Украина и РФ удерживаемыми лицами.

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Все по теме:

Политзаключенные, Людмила Денисова, Николай Карпюк, Станислав Клых.
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