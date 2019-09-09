Форсирование Brexit: Джонсон называет новою дату выхода страны из ЕС

Новости мира:Борис Джонсон рассчитывает подписать соглашение по Brexit до 10 октября.

Премьер-министр Британии не исключает возможность договориться с ЕС по поводу Brexit до 18 октября. Об этом он сказал во время своего визита в Дублин, передает Sky News.

По словам Бориса Джонсона, лучше бы было достичь соглашения и добавляет, что правительство Британии "живало" этот вопрос три года. Так же он выразил надежду, что к 18 октября соглашение будет подписано.

Не забыл Британский премьер и об Ирландии. В своем выступлении он заверил ирландцев, что Британия не собирается проводить какие либо проверки на границе.

"Уберите политику - и вы найдете практические проблемы, которые можно решить с помощью энергии и духа компромисса. Одно сообщение, я хочу выразить вам сегодня: я хочу получить соглашение ", - добавил премьер.

Вопрос касательно границы Ирландии, в связи с Brexit, стоит очень остро. Не так давно в стране выступили с заявлением, в котором раскритиковали Британию которая, по их мнению, не предоставила альтернатив "запасному механизму".

Отметим, 17-18 октября, в Брюселе состоится саммит ЕС. На нем могут быть рассмотрены предложения Британии касательно Brexit, если такие будут. В том случае если будет принято решение об отсрочке, то ее должны будут ратифицировать 27 стран ЕС.