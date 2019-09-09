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Джонсон "закручивает гайки": отсрочка Brexit может провалиться

Джонсон "закручивает гайки": отсрочка Brexit может провалиться
08:14 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Члены команды премьера Бориса Джонсона придумали план борьбы с оппозиционерами по блокированию выборов и Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подготовил план, согласно которому любая дальнейшая отсрочка выхода страны из Евросоюза станет юридически невозможной. Об этом поздно вечером в воскресенье, 8 сентября, сообщило издание The Daily Telegraph, передает DW.

По его сведениям, советники Джонсона в этот день провели совещание, на котором обсуждались возможности противостоять попыткам британского парламента продлить на три месяца срок для осуществления Brexit. Согласно новому закону, если до 31 октября не удастся достичь соглашения с ЕС, то премьер-министр Соединенного Королевства должен попросить Брюссель продлить действие статьи 50 Лиссабонского договора до 31 января 2020 года. В то же время план, о котором пишет The Daily Telegraph, предполагает, что Джонсон приложит к этому ходатайству сопроводительное письмо, в котором будет говориться, что британское правительство не хочет никаких задержек по выходу из Евросоюза после 31 октября.

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Первоначально Великобритания планировала выйти из состава Евросоюза 29 марта, но к этому сроку так и не определилась с планом Brexit. В апреле 27 стран-членов ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе договорились предоставить Лондону отсрочку до 31 октября. Новый глава правительства Борис Джонсон объявил о намерении реализовать Brexit к этому сроку при любых обстоятельствах, в том числе и без соглашения с Брюсселем.

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Тем не менее британский парламент принял законопроект, не допускающий сценарий жесткого Brexit без одобрения законодателей. Кроме того, Палата представителей проголосовала против досрочных выборов 15 октября, которые предложил премьер Джонсон. В понедельник, 9 сентября, в нижней палате британского парламента состоится повторное голосование по этому вопросу.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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