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"Новичка" там больше нет: Дом Скрипаля собираются продать

"Новичка" там больше нет: Дом Скрипаля собираются продать
16:18 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Дом Сергея Скрипаля разрешили выставить на продажу.

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом "Новичок", признан безопасным и готовым к выставлению на продажу.

Об этом сообщает Daily Mail.

Дом в течение полутора лет обеззараживали и восстанавливали, его осталось обновить лишь изнутри. Скрипалю предложили продать его властям или найти покупателя самому.

В совете графства Уилтшир стараются предотвратить превращение здания в туристическую достопримечательность и заявили о готовности выкупить его.

По некоторым данным, самому Скрипалю рекомендовали не возвращаться в помещение из опасений за его безопасность. По заверению Лондона, мужчина жив и сейчас находится в одном из секретных укрытий.

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Как сообщалось ранее, дом бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании в марте 2018 года, объявили безопасным и передали властям графства Уилтшир.

Кроме дома Скрипаля безопасными были объявлены еще 11 потенциально опасных объектов в Солсбери и его окрестностях, которые в марте 2018 года могли быть заражены отравляющим веществом. В частности, это ресторан Zizzi, где обедали Скрипаль и его дочь Юлия, а также скамейка в парке, где их нашли без сознания.

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Все по теме:

Великобритания, Солсбери, Сергей Скрипаль, Дело Скрипаля.
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