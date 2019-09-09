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Лидеры оппозиции не будут поддерживать заговор Джонсона

Лидеры оппозиции не будут поддерживать заговор Джонсона
16:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Британская оппозиция не собирается голосовать за досрочные выборы.

Оппозиционные партии Великобритании не намерены поддерживать предложение премьера Бориса Джонсона о досрочных выборах, голосование по которым запланировано на понедельник в Палате общин, сообщило в понедельник издание Belfast Telegraph.

Это уже второе подобное голосование: так, на прошлой неделе депутаты Палаты общин не поддержали предложение о проведении досрочных выборов.

В понедельник представитель Лейбористской партии сообщила, что все политики, ранее участвовавшие во встрече с лидером лейбористов Джереми Корбином, отказались поддерживать инициативу с досрочными выборами.

"Все лидеры согласились на то, что они не будут поддерживать заговор Бориса Джонсона - лишить людей права решать, (чего Джонсон хочет добиться - ред.) посредством побега из ЕС, без соглашения, во время избирательной кампании", - напомнила она.

Изначально лидер лейбористов Джереми Корбин обещал, что выступит за выборы, но только после того, как в стране будет окончательно принят законопроект, нацеленный на перенос Brexit на 31 января 2020 года. Цель этого переноса - избежать выхода из ЕС без заключенного с Брюсселем соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения сторон.

В свою очередь в Партии либеральных демократов заявили, что будут против любой инициативы, связанной с выборами, пока сценарий с "жестким" Brexit - без соглашения между Лондоном и Брюсселем - не перестанет стоять на повестке дня.

"Мы абсолютно твердо отвергли попытку Джонсона спастись бегством при помощи всеобщих выборов", - сказал представитель партии.

"Мы ни в коем случае не позволим ему сделать это, пока он не гарантирует перенос (сроков Brexit - ред.)", - добавил он.

Глава фракции Шотландской национальной партии (SNP) в Палате общин Ян Блэкфорд также выступил против планов Бориса Джонсона в их нынешнем виде.

"Лишь когда угроза Brexit без сделки перестанет быть актуальной, мы будет ходатайствовать о досрочных выборах", - цитирует Belfast Telegraph слова Блэкфорда.

Кроме того, по данным газеты, законопроект, согласно которому Джонсон должен попросить ЕС перенести Brexit до 31 января 2019 года и который ранее получил одобрение в Палате общин и Палате лордов, в понедельник должен обрести силу закона.

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Также в понедельник парламент Великобритании официально приостановит работу до 14 октября, что будет самым длинным перерывом в работе парламента в современной истории, сообщил ранее британский телеканал Sky News.

Изначально Джонсон хотел провести выборы до ныне действующего дедлайна по Brexit - 31 октября 2019 года. Премьер также заверяет, что не хочет просить об очередной отсрочке Брюссель Brexit, и нацелен в любом случае на выход из ЕС 31 октября.

Для одобрения предложения о внеочередных выборах Джонсона должны поддержать минимум две трети членов палаты общин, то есть - не только находящиеся у власти консерваторы, но и хотя бы часть оппозиции.

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ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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