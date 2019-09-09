Двери парламента Британии временно закрываются

Новости мира:Голосование по досрочным выборам в Великобритании не состоится до 14 октября.

Парламент Великобритании сегодня ночью временно прекращает свою работу до 14 октября.

Об этом сообщила журналист Sky News Тамара Коэн в Twitter.

"Парламент (временно до 14 октября - ред.) не будет работать с сегодняшней ночи", - написала она.

Она добавила, что таким образом на высшем законодательном уровне не состоится голосование относительно досрочных выборов до 14 октября.

Parliament suspended tonight, PM's spokesman says. That means no further votes on a general election until after October 14. — Tamara Cohen (@tamcohen) 9 сентября 2019 г.

Как сообщалось, в конце августа королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьера Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход Британии из Евросоюза без соглашения. Поэтому британский парламент приостановит свою работу с 9 сентября по 14 октября.

Суд признал законным решение Бориса Джонсона приостановить работу парламента до октября.

Депутаты британской Палаты общин в ночь на четверг 5 сентября поддержали законопроект, который блокирует возможность провести Brexit без соглашения 31 октября.

Напомним, премьер-министр Британии не исключает возможность договориться с ЕС по поводу Brexit до 18 октября.