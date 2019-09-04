Суд: приостановление работы парламента Великобритании законно

Решение британского премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента до середины октября является законным.
Такое решение вынес в среду шотландский суд, сообщает Reuters.
Более 75 депутатов обратились в суд, утверждая, что решение Джонсона было незаконным и неконституционным, потому что он стремился сделать это для того, чтобы форсировать "жесткий" Brexit 31 октября и ограничить возможности для противников такого решения.
Судья Рэймонд Доэрти сказал, что этот вопрос не является предметом судебного спора и является вопросом, который должен быть рассмотрен парламентом и электоратом.
"На мой взгляд, совет, данный относительно решения о приостановлении является вопросом, связанным с высокой политикой и политическим соображениям. Это политическая территория и принятия решений, которые не могут быть измерены в соответствии с правовым стандартам и только политическими соображениями", - сказал Доэрти .
Правительство Бориса Джонсона утратил рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.
Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.
Если депутаты его одобрят, Джонсон пообещал вынести на голосование предложение о проведении досрочных выборов, которые могут пройти 14 или 15 октября.