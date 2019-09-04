Суд: приостановление работы парламента Великобритании законно

Новости мира:Суд признал законным решение Бориса Джонсона приостановить работу парламента до октября.

Решение британского премьер-министра Бориса Джонсона о приостановлении работы парламента до середины октября является законным.

Такое решение вынес в среду шотландский суд, сообщает Reuters.

Более 75 депутатов обратились в суд, утверждая, что решение Джонсона было незаконным и неконституционным, потому что он стремился сделать это для того, чтобы форсировать "жесткий" Brexit 31 октября и ограничить возможности для противников такого решения.

Судья Рэймонд Доэрти сказал, что этот вопрос не является предметом судебного спора и является вопросом, который должен быть рассмотрен парламентом и электоратом.

"На мой взгляд, совет, данный относительно решения о приостановлении является вопросом, связанным с высокой политикой и политическим соображениям. Это политическая территория и принятия решений, которые не могут быть измерены в соответствии с правовым стандартам и только политическими соображениями", - сказал Доэрти .

Правительство Бориса Джонсона утратил рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.

Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.

Если депутаты его одобрят, Джонсон пообещал вынести на голосование предложение о проведении досрочных выборов, которые могут пройти 14 или 15 октября.