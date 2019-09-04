Опрос: 35% британцев хотят парламентских выборов перед Brexit

Новости мира:Перед выходом Великобритании с ЕС, 35% респондентов поддержали досрочные парламентские выборы.

Проведение досрочных парламентских выборов перед выходом Великобритании из ЕС поддерживают лишь треть британцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса YouGov, опубликованного изданием The Times.

В ходе опроса также спрашивали, за какую партию проголосовали бы британцы в случае досрочных выборов. Около 35% респондентов готовы поддержать консерваторов, 25% отдали бы свои голоса за лейбористов.

В поддержку либерал-демократов высказались 16% опрошенных. Евроскептическая партия Brexit и "Зеленые" получили бы 13% и 8% голосов соответственно.

Правительство Бориса Джонсона утратил рабочее большинство в Палате общин, а затем проиграл важное голосование по Brexit.

Сегодня парламент Великобритании рассмотрит законопроект, предусматривающий возможность переноса даты выхода страны из ЕС.

Если депутаты его одобрят, Джонсон пообещал вынести на голосование предложение о проведении досрочных выборов, которые могут пройти 14 или 15 октября.По данным опроса, 35% жителей Великобритании высказались за проведение в стране досрочных выборов, против такой инициативы выступили 46% опрошенных. Еще 19% респондентов затруднились ответить на вопрос.