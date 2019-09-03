ЕС: Brexit без соглашения весьма вероятен

Новости мира:Еврокомиссия уверена в выходе Великобритании с ЕС без соглашения 31 октября.

Европейский Союз считает весьма вероятным выход Великобритании из блока 31 октября без соглашения.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге в Брюсселе.

"Наше рабочее предположение состоит в том, что Brexit состоится 31 октября. Можно ли это назвать наиболее вероятным сценарием? Я бы сказала, что это очень четкая вероятность", - сказала Андреева.

Она сообщила, что в среду в Брюсселе состоится встреча с участием президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и переговорщика Мишеля Барнье, на которой последний проинформирует о сдвиге в переговорном процессе с Британией.

"Именно поэтому мы завтра собираем эту встречу по варианту "без соглашения", чтобы быть готовыми, хотя мы и не хотим этого сценария. Мы по-прежнему считаем, что наилучшим вариантом будет Brexit на основе соглашения о выходе", - добавила пресс-секретарь.

В то же время она не предоставила деталей переговоров, заявив только, что есть определенный прогресс.

Как известно, парламент Великобритании во вторник будет голосовать за первый этап своего плана, направленного на то, чтобы заблокировать возможность премьер-министру Борису Джонсону вывести страну из ЕС без соглашения.

Если депутаты примут решение, Джонсон предложит провести досрочные парламентские выборы 14 октября.

Джонсон попросил британскую королеву Елизавету II приостановить работу парламента в период с 9 сентября по 14 октября, чтобы депутаты не смогли помешать ему выйти из ЕС без соглашения с Брюсселем. Королева согласилась сделать это.