СМИ выяснили дату досрочных выборов в Британии

Новости мира:Досрочные выборы планирует премьер Борис Джонсон только в том случае, если будет заблокирован "жесткий" Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит досрочные парламентские выборы 14 октября, если депутаты заблокируют возможность покинуть Европейский Союз без соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

Если парламент во вторник утвердит планы по блокированию "жесткого" Brexit, то Джонсон сделает первый шаг к назначению выборов - представит парламенту предложение об их проведении.

"У членов парламента будет очень простой выбор. Если они проголосуют за то, чтобы дать возможность Борису Джонсону вести переговоры...это будет наилучшей возможностью для Великобритании заключить соглашение", - сказал источник.

"Но если во вторник они проголосуют за срыв переговорного процесса, против предоставления Британии возможности договориться о соглашении, то им также придется задуматься над тем, что будет дальше", - добавил он.

Представление о проведении выборов могут вынести на голосование в среду, но для его принятия потребуется две трети голосов в Палате общин, состоящей из 650 депутатов. Если предложение утвердят, выборы, скорее всего, состоятся 14 октября.

Источник также сказал, что, хотя Джонсон не хотел выборов, депутаты должны знать, что это будет следствием их решения голосовать против правительства во вторник.