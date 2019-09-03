Скачать
Вторник, 03.09.2019
Сегодня в планах ВР отменить неприкосновенность и направить в КС 7 законов
Сегодня в планах ВР отменить неприкосновенность и направить в КС 7 законов
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
"Летние" дожди, грозы и шквалы уже в Украине: погода на 3 сентября
Тренировка сборной Украины: с Ярмоленко, но без Коноплянки и Бойко (Фото)
Тренировка сборной Украины: с Ярмоленко, но без Коноплянки и Бойко (Фото)
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея
Приметы и обряды на 3 сентября - День Фаддея

СМИ выяснили дату досрочных выборов в Британии

СМИ выяснили дату досрочных выборов в Британии
08:49 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира:Досрочные выборы планирует премьер Борис Джонсон только в том случае, если будет заблокирован "жесткий" Brexit.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит досрочные парламентские выборы 14 октября, если депутаты заблокируют возможность покинуть Европейский Союз без соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник.

Если парламент во вторник утвердит планы по блокированию "жесткого" Brexit, то Джонсон сделает первый шаг к назначению выборов - представит парламенту предложение об их проведении.

"У членов парламента будет очень простой выбор. Если они проголосуют за то, чтобы дать возможность Борису Джонсону вести переговоры...это будет наилучшей возможностью для Великобритании заключить соглашение", - сказал источник.

Джонсон назвал попытки отсрочить Brexit "бессмысленными"

"Но если во вторник они проголосуют за срыв переговорного процесса, против предоставления Британии возможности договориться о соглашении, то им также придется задуматься над тем, что будет дальше", - добавил он.

Представление о проведении выборов могут вынести на голосование в среду, но для его принятия потребуется две трети голосов в Палате общин, состоящей из 650 депутатов. Если предложение утвердят, выборы, скорее всего, состоятся 14 октября.

СМИ: Британия в считанных днях от досрочных выборов

Источник также сказал, что, хотя Джонсон не хотел выборов, депутаты должны знать, что это будет следствием их решения голосовать против правительства во вторник.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
02 Ликвидация военной прокуратуры: у Матиоса предупреждают о последствиях
03 Премьер-министр Украины: образование станет приоритетом правительства
04 Зеленский поставил задачу принять новый Трудовой кодекс до 1 января
05 Гороскоп на завтра, 3 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв: первые подробности
В Кабуле снова прогремел мощный взрыв
Конкурс на главу &quot;Укроборонпрома&quot; состоится: детали
Конкурс на главу "Укроборонпрома" состоится
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Российских оппозиционеров выпустили на свободу
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Рецепт дня: томатный суп с сыром фета
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь