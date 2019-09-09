Выборы главы МВФ: сменить Лагард может лишь один человек

Новости мира:Интриги на выборах главы МВФ не будет - кандидатура Георгиевой оказалась единственной

Интриги на выборах директора-распорядителя Международного валютного фонда не будет даже формально: кандидатура Кристалины Георгиевой оказалась единственной, выдвинутой к дедлайну 6 сентября, следует из сообщения МВФ.

Теперь исполнительные директора МВФ проведут встречи с единственным претендентом на пост. Завершить процесс планируется "как можно быстрее и не позднее 4 октября 2019 года", отмечается в сообщении.

Даже если выборы не были бы безальтернативными, это не могло повлиять на их исход, так как у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме 44% голосов.

Неформальную систему, согласно которой руководителем Всемирного банка всегда становится американский кандидат, а директором МВФ - кандидат, поддержанный ЕС, в 2007 году пыталась сломать Россия. Тогда РФ выдвинула на пост главы МВФ альтернативного кандидата - бывшего управляющего ЦБ Чехии Йозефа Тошовски. Однако тогда победу одержал Доминик Стросс-Кан, поддержанный развитыми странами. В 2011 году, при выдвижении Кристин Лагард (на смену которой и приходит Георгиева), Россия не стала предлагать альтернативу и поддержала единственного кандидата. Георгиевой Россия также выразила поддержку.

На прошлой неделе совет управляющих МВФ принял решение снять любые возрастные ограничения для должности директора-распорядителя. Ранее, согласно уставу организации, главой не мог быть выбран человек в возрасте 65 лет и старше, а действующий директор не мог продолжать исполнение обязанностей после 70-летия. Такие правила действовали с 1951 года.

Георгиевой сейчас 66 лет.

Место главы МВФ стало вакантным после того, как Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.