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Налоговая амнистия: Рада опубликовала текст законопроекта

Налоговая амнистия: Рада опубликовала текст законопроекта
20:41 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:Законопроект о налоговой амнистии предусматривает ставки налогообложения 5%, 10% и сниженную 2,5%.

Законопроект о налоговой амнистии №1232, который предлагает механизм добровольного декларирования физлицами сокрытого дохода, предусматривает ставки налогообложения 5% и 10%, а также сниженную 2,5% при инвестировании в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), свидетельствует текст документа, обнародованный на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, ставка налогообложения в размере 5% предусмотрена для валютных ценностей, движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей (паев) в имуществе юрлиц, имущественных прав на объекты интеллектуальной собственности и финансовых инструментов.

Для других имущественных прав предусмотрена ставка в размере 10%, а сниженная ставка 2,5% предлагается для активов, за счет которых были приобретены ОВГЗ.

Сроки подачи специальных деклараций – с 1 января до 31 марта 2020 года, указывается в законопроекте.

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На протяжении 90 дней после 31 марта 2020 года контролирующие органы смогут провести экспертную оценку активов, заявленных в специализированной декларации, определив сумму налогового обязательства, гласит пояснительная записка к законопроекту, также обнародованная на сайте парламента.

Доходы на сумму 100 тыс. грн предлагается считать подтвержденными без подачи специализированной декларации, без требований уплатить по ним налоги и без налоговых проверок источников их получения.

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При этом в спецдекларации не нужно будет указывать источники декларируемых доходов, указано в проекте закона.

Законопроект, автором которого является глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа"), зарегистрирован в парламенте 2 сентября 2019 года. По мнению Гетманцева, новый механизм позволит сократить уровень теневых доходов и отток капитала за границу.

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Верховная Рада, Законопроект, Налоговая амнистия, Даниил Гетманцев.
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