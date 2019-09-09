Во Франции готовятся к Brexit без соглашения

Новости мира:Премьер Франции распорядился ускорить подготовку на случай "жесткого" Brexit.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп в понедельник потребовал от правительства активизировать подготовку страны на случай, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, сообщают местные СМИ.

В ходе специального заседания кабмина, связанного с ситуацией вокруг Brexit, Филипп поручил министрам ускорить совместно с европейскими партнерами "подготовку ко всем сценариям".

В частности, премьер попросил министров "активизировать действия по информированию граждан и компаний" на случай выхода Великобритании без соглашения.

Говоря о пограничном контроле, Филипп указал, что Франция наняла 600 дополнительных сотрудников таможни, а также 200 сотрудников санитарно-эпидемиологического контроля.

Он напомнил, что с 1 декабря 2018 года на сайте французского правительства создана специальная страница, которая должна "ответить на вопросы французских граждан, проживающих в Великобритании, а также проживающих во Франции британцев и компаний, которые торгуют с Великобританией".

Ранее в понедельник королева Британии Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из ЕС в случае, если до 31 октября 2019 года не будет подписано соглашение с Брюсселем.

Согласно закону, премьер страны Борис Джонсон должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.