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Разногласия по Brexit: Спикер Палаты общин Великобритании анонсировал отставку

Разногласия по Brexit: Спикер Палаты общин Великобритании анонсировал отставку
19:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Спикер британской Палаты общин собрался в отставку.

Спикер британской Палаты общин Джон Беркоу объявил, что он намерен уйти в отставку в случае досрочных выборов в октябре или же - 31 октября, на которое намечен Brexit, сообщают в понедельник британские СМИ.

"Если Палата общин проголосует сегодня вечером за досрочные выборы, то моя служба в качестве спикера и члена парламента завершится в тот момент, когда прекратит работу этот состав парламента", - сказал Беркоу.

Беркоу сообщил, что на выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, - и он намерен сдержать обещание.

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Спикер также сообщил, что, даже если члены парламента не поддержат досрочные выборы, он все равно уйдет в отставку в запланированный день Brexit - 31 октября.

"Если Палата общин не проголосует (за досрочные выборы - Ред.), то, по моему мнению, наименее деструктивным и наиболее демократичным вариантом станет мой уход в конце рабочего дня в четверг, 31 октября", - заявил Беркоу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи со складывающейся ситуацией на прошлой неделе заявил, что Великобритания нуждается во внеочередных всеобщих выборах.

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Ранее депутаты британской Палаты общин не поддержали предложение о проведении досрочных выборов 15 октября 2019 года.

Многие британские оппозиционные политики заявляли, что готовы поддержать проведение выборов, если Джонсон сначала обяжется выполнить требование об отказе от сценария с "жестким" выходом из ЕС. Премьер же на такой шаг не готов.

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Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он является спикером парламента. До того как Беркоу стал спикером, он входил в Консервативную партию Великобритании, в 2007 году в СМИ появились слухи о том, что Беркоу может перейти в Лейбористскую партию, однако они не подтвердились. Однако Беркоу стал советником по делам детей с особенностями речи и общения в правительстве лейбориста Гордона Брауна.

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Великобритания, Борис Джонсон, Джон Беркоу, Brexit.
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