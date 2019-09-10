Макрон в октябре выступит с обращением в ПАСЕ

Новости мира:Эмманюэль Макрон 1 октября в Страсбурге выступит с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 октября в Страсбурге выступит с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы и ответит на вопросы делегатов. Это предусмотрено повесткой дня осенней сессии ПАСЕ, которая будет посвящена 70-летию Совета Европы.

Среди других вопросов осенней сессии Ассамблеи – защита анонимных источников о преступные деяния власти (whistleblowers), ситуация в отношении крымских татар, защита жертв терроризма, трудовая миграция в Восточной Европе.

Напомним, что осенняя сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.