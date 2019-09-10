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Макрон в октябре выступит с обращением в ПАСЕ

Макрон в октябре выступит с обращением в ПАСЕ
01:12 Сегодня Телеграф

Новости мира:Эмманюэль Макрон 1 октября в Страсбурге выступит с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы

Президент Франции Эмманюэль Макрон 1 октября в Страсбурге выступит с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы и ответит на вопросы делегатов. Это предусмотрено повесткой дня осенней сессии ПАСЕ, которая будет посвящена 70-летию Совета Европы.

Среди других вопросов осенней сессии Ассамблеи – защита анонимных источников о преступные деяния власти (whistleblowers), ситуация в отношении крымских татар, защита жертв терроризма, трудовая миграция в Восточной Европе.

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Напомним, что осенняя сессия ПАСЕ состоится в Страсбурге с 30 сентября по 4 октября.

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ПАСЕ, Страсбург, Октябрь, Эмманюэль Макрон, Обращение в ПАСЕ.
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