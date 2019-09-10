Депутаты во второй раз отвергли предложение Джонсона провести досрочные выборы

Новости мира:Чтобы назначить внеочередные выборы, правительство должно заручиться поддержкой 434 депутатов, однако Лейбористская партия не согласилась на досрочные выборы.

Палата общин во второй раз отвергла предложение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона провести в октябре досрочные выборы в парламент страны. Голосование в прямом эфире транслировал парламентский телеканал Великобритании.

В ходе голосования инициативу главы правительства поддержали 293 законодаталя, что значительно меньше необходимого. Против выступили 46 депутатов.

Для того, чтобы назначить внеочередные выборы, правительство должно было заручиться поддержкой 434 депутатов — двух третей от полного состава Палаты общин, что возможно лишь при поддержке со стороны оппозиции. Однако Лейбористская партия, которую поддержали другие оппозиционные силы, заявила о намерении поддержать досрочные выборы только после того, как Джонсон попросит у Евросоюза об отсрочке Brexit, чего премьер делать не намерен.