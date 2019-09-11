Болгария официально обвинила лидера пророссийского движения в шпионаже

Новости мира:Болгарская прокуратура обвинила президента русофильского движения Николая Малинова в отмывании денег и шпионаже в пользу российских организаций.

В Болгарии прокуратура официально обвинила лидера пророссийского движения Николая Малинова в шпионаже в пользу Москвы и в отмывании денег. Об этом сообщает Balkan Insight.

"Болгарская прокуратура обвинила президента русофильского движения Николая Малинова в отмывании денег и шпионаже в пользу российских организаций", - говорится в сообщении.

Эту информацию во вторник официально подтвердил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров. В частности, Николая Малинова подозревают в тесных персональных связях с российским медиамагнатом Константином Малофеевым, которому запрещен въезд в ЕС и США из-за его участия в дестабилизации на востоке Украины.

В связи с делом Малинова въезд в Болгарию запрещен бывшему российскому офицеру разведки Леониду Решетникову.