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Болгария официально обвинила лидера пророссийского движения в шпионаже

Болгария официально обвинила лидера пророссийского движения в шпионаже
02:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Болгарская прокуратура обвинила президента русофильского движения Николая Малинова в отмывании денег и шпионаже в пользу российских организаций.

В Болгарии прокуратура официально обвинила лидера пророссийского движения Николая Малинова в шпионаже в пользу Москвы и в отмывании денег. Об этом сообщает Balkan Insight.

"Болгарская прокуратура обвинила президента русофильского движения Николая Малинова в отмывании денег и шпионаже в пользу российских организаций", - говорится в сообщении.

Эту информацию во вторник официально подтвердил генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров. В частности, Николая Малинова подозревают в тесных персональных связях с российским медиамагнатом Константином Малофеевым, которому запрещен въезд в ЕС и США из-за его участия в дестабилизации на востоке Украины.

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В связи с делом Малинова въезд в Болгарию запрещен бывшему российскому офицеру разведки Леониду Решетникову.

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Болгария, Москва, Николай Малинов, Болгарская прокуратура.
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