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Урсула фон дер Ляйен: общий оборонный заказ поможет технологическому развитию ЕС

Урсула фон дер Ляйен: общий оборонный заказ поможет технологическому развитию ЕС
03:20 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Урсула фон дер Ляйен считает, что идея совместного оборонного заказа в рамках Евросоюза является правильной.

Евросоюз не намерен превращаться в военный альянс, но введение системы совместного оборонного заказа будет способствовать его дальнейшему технологическому развитию. Такое убеждение на пресс-конференции в Брюсселе выразила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

НАТО всегда будет оставаться инструментом коллективной обороны – здесь нет никаких вопросов. НАТО является самым мощным военным союзом в мире, в то же время Европейский Союз никогда не будет военным альянсом. Но Евросоюзу и отдельным его странам, входящим в НАТО, много раз говорили об огромном значении совместного обеспечения вооруженных сил. Это было послание, которое мы получали десятилетиями, и мы ответили», - отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что идея совместного оборонного заказа в рамках Евросоюза является правильной. Для ее реализации в составе Еврокомиссии создается Генеральный директорат оборонной промышленности и космоса, который будет заниматься именно этими вопросами.

«У нас есть Европейский фонд обороны, поэтому это является хорошей идеей, - предоставить возможность странам-членам участвовать в совместных исследованиях, разработках и заказе будущих оборонных систем, которые мы будем использовать совместно. Это не только значительно усилит нашу совместимость, но и принесет пользу для НАТО, поскольку у нас один и тот же набор войск», - сказала президент Еврокомиссии.

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Она отдельно отметила, что такой подход будет полезным для общего развития промышленной базы всего ЕС.

«Мы знаем, что исследования и развитие, военный заказ с помощью бюджетного финансирования имеют огромный положительный эффект для промышленности. В исследованиях существуют такие сферы, которые бы никогда не были достижимыми без подобного совместного заказа», - убеждена Урсула фон дер Ляйен.

В составе новой Еврокомиссии вопросами оборонной индустрии и космоса будет заниматься представительница Франции Сильви Гулар, еврокомиссар по вопросам промышленной политики и цифрового рынка.

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ЕС, НАТО, Урсула фон дер Ляйен, Общий оборонный заказ, Технологическое развитие ЕС.
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