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США ввели санкции против двух российских следователей

США ввели санкции против двух российских следователей
02:39 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Госдеп обвинил сотрудников Следственного комитета в Сургуте в истязании адептов "Свидетелей Иеговы".

Госдеп США ввел санкции против двух высокопоставленных сотрудников российского Следственного комитета в Сургуте за коррупцию и нарушения прав человека. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление Госдепа.

Отмечается, что под санкции попали "руководитель Следственного комитета в городе Сургут Владимир Петрович Ермолаев и старший следователь Следственного комитета Сургута Степан Владимирович Ткач".

Сотрудникам СК и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США.

В Госдепе уточнили, что санкции вводятся согласно федеральному закону США об ассигнованиях из-за того, что Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи членов секты "Свидетели Иеговы".

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В середине февраля в Сургуте была выявлена организация, подконтрольная центру "Свидетелей Иеговы в России". После задержаний появились информация о том, что по крайней мере семь из них якобы подверглись "ударам тока, удушению до потери сознания и избиению". Кроме того, в организации сообщили, что адептов якобы в голом виде обливали водой и не предоставили им адвоката.

В следственном управлении это отрицали, предположив, что публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых.

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США, Госдеп, Российские следователи, США ввели санкции.
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