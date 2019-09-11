США ввели санкции против двух российских следователей

Госдеп США ввел санкции против двух высокопоставленных сотрудников российского Следственного комитета в Сургуте за коррупцию и нарушения прав человека. Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление Госдепа.
Отмечается, что под санкции попали "руководитель Следственного комитета в городе Сургут Владимир Петрович Ермолаев и старший следователь Следственного комитета Сургута Степан Владимирович Ткач".
Сотрудникам СК и их ближайшим родственникам запрещен въезд в США.
В Госдепе уточнили, что санкции вводятся согласно федеральному закону США об ассигнованиях из-за того, что Ткач и Ермолаев нарушили права как минимум семи членов секты "Свидетели Иеговы".
В середине февраля в Сургуте была выявлена организация, подконтрольная центру "Свидетелей Иеговы в России". После задержаний появились информация о том, что по крайней мере семь из них якобы подверглись "ударам тока, удушению до потери сознания и избиению". Кроме того, в организации сообщили, что адептов якобы в голом виде обливали водой и не предоставили им адвоката.
В следственном управлении это отрицали, предположив, что публикации могут быть частью стратегии защиты обвиняемых.