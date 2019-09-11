Польша может получить первые истребители F-35 в 2024 году

Новости мира:До 2026 года Польша может получить от 12 до 16 истребителей.

Первые четыре американских истребителя F-35 компании Lockheed Martin могут поступить на вооружение польской армии в 2024 году, а к 2026-го в стране может появиться полноценная эскадрилья этих самолетов. Об этом во время международной военной выставки в польском городе Кельце проинформировал вице-президент Lockheed Martin Грег Улмер, сообщает Польское радио.

“Если польская программа будет реализовываться так, как мы об этом знаем, то первые истребители могут быть доставлены в 2024 году. Это четыре самолета, которые используются для обучения пилотов и наземного персонала - и они оставались бы в США до завершения учебного курса”, - заявил Улмер.

Он отметил, что именно так действовали Австралия, Южная Корея, Норвегия и Израиль, которые также сначала осуществляли обучение своего персонала в США на закупленных самолетах.

По словам Улмера, до 2026 года Польша может получить от 12 до 16 истребителей. А к 2030-му - еще одну партию таких самолетов.

ак сообщалось, Польша обратилась к США с предложением покупки 32 истребителей пятого поколения F-35 Lightning II в рамках реализации программы Harpia. Американские самолеты должны заменить российские Миг-29.