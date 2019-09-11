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Власти Польши перед выборами анонсировали рост минимальной зарплаты

Власти Польши перед выборами анонсировали рост минимальной зарплаты
06:35 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В настоящее время минимальная зарплата в Польше составляет 2250 злотых.

Минимальная зарплата в Польше с 1 января 2020 года может вырасти на 350 злотых (почти $90) - до 2,6 тыс. злотых (примерно $660). Об этом заявил председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий.

“Минимальная зарплата со следующего года составит 2600 злотых, а с 1 января 2021 года – 3000 злотых. Конечно, это будет в том случае, если избиратели поручат нам миссию и дальше управлять страной, что будет определяться в ближайшее время”,- заявил Моравецкий.

Во время партийной конвенции правящей партии “Право и Справедливость” (PiS) в минувшую субботу было объявлено о планах увеличения минимальной зарплаты в стране в 2020 году до 2,6 тысячи, в 2021-м – до 3 тысяч, в 2023-м – до 4 тыс. злотых.

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В настоящее время минимальная зарплата в Польше составляет 2250 злотых (около $570), а минимальная оплата часа труда - 14,7 злотого ($3,6). Парламентские выборы в Польше состоятся 13 октября.

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Польша, Минимальная зарплата, Заплата, Матеуш Моравецкий, Власти Польши, Рост минимальной зарплаты в Польше.
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