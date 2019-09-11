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Бомбардировщики США в Британии должны защитить союзников в Европе

Бомбардировщики США в Британии должны защитить союзников в Европе
07:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Самолеты будут дислоцироваться на Королевской авиационной базе Fairford, которая была построена в свое время именно для поддержки таких операций сдерживания.

Развертывание боевого подразделения бомбардировщиков B-2 Spirit с технологией СТЕЛС, которые способны нести как обычное, так и ядерное вооружение, должно засвидетельствовать присутствие США в регионе и гарантировать защиту союзников по НАТО и партнеров в Европе. Об этом во время телефонной пресс-конференции, которую организовал медиа-хаб США в Брюсселе, заявил командир 501 вспомогательной эскадрильи полковник ВВС США Курт Вендт (Kurt Wendt).

Именно так он ответил на вопрос о том, какова целесообразность присутствия американских бомбардировщиков в регионе, учитывая характер современных гибридных конфликтов, где очень трудно провести линию раздела между противниками и союзниками, что усложняет массированное применение силы.

"Задачей оперативного отряда бомбардировщиков является убедить наших союзников, а также наших партнеров, включая всех партнеров наших союзников по НАТО, что Соединенные Штаты находятся здесь, чтобы быть на вашей стороне. Это означает сдерживание потенциальных агрессоров", - подчеркнул американский офицер.

Он подчеркнул, что развертывание американской эскадрильи не имеет целью сдерживание каких-то конкретных групп, государств или организаций.

"Мы здесь для того, чтобы сдержать любого потенциального агрессора. Но нашей главной задачей является придать уверенности нашим партнерам, а также тренироваться и отрабатывать совместимости с нашими союзниками по НАТО", - подчеркнул полковник Курт Вендт.

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Как отметили участники телефонной пресс-конференции, Американская 509 эскадрилья бомбардировщиков В-2 СТЕЛС в сопровождении 501 вспомогательной эскадрильи ВВС США означают возвращение американских стратегических самолетов в Европу. 

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Европа, Британия, Бомбардировщики, союзники, Бомбардировщики США.
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