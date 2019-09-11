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Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы

Трамп продлил действие санкций за иностранное вмешательство в выборы
06:12 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США каждый указ президента о чрезвычайном положении и санкциях вводится сроком на один год.

Дональд Трамп проинформировал Конгресс о том, что продлил действие указа, предусматривающего санкции против иностранных лиц и организаций, которые будут пытаться вмешаться в выборы в США. Об этом говорится в официальном сообщении Белого дома.

"Чрезвычайное положение национального уровня, связанное с угрозой иностранного вмешательства в выборы в США или подрыва доверия общественности, объявленное указом 13848 от 12 сентября 2018 года, продолжает действие после 12 сентября 2019 года", - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что распространение цифровых технологий и интернет-коммуникаций в последнее время "создало значительную уязвимость и увеличило масштабы и интенсивность угрозы иностранного вмешательства".

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По сложившейся практике, в США каждый указ президента о чрезвычайном положении и санкциях вводится сроком на один год. После этого он либо продлевается решением главы государства, либо же прекращает действие автоматически.

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Выборы, Санкции, Дональд Трамп, Иностранное вмешательство в выборы.
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