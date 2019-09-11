Трамп свои указом существенно усилил борьбу с терроризмом

Новости мира:Президент США Дональд Трамп подписал указ о совершенствовании и расширении санкций, направленных на борьбу с терроризмом.

Дональд Трамп подписал указ, который расширяет полномочия администрации США по введению санкций против террористов. Об этом сообщил во вторник государственный секретарь США Майкл Помпео, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Сегодня п подписал указ о совершенствовании и расширении санкций, направленных на борьбу с терроризмом. Этот указ предусматривает существенные изменения для введения санкций за терроризм после атак 11 сентября 2001 года, а также расширяет возможности США преследовать по всему миру террористов и всех, кто им способствует финансово и материально", - подчеркнул глава Госдепа.

По его словам, эти нововведения дают четкий сигнал иностранным финансовым учреждениям о том, что они рискуют попасть под ограничения, если сознательно способствуют транзакциям в пользу террористических группировок.

Майкл Помпео также сообщил о введении новых санкций против 13 террористических группировок, большинство из которых уже находились в санкционном списке США.

Официальный Вашингтон ввел новый пакет санкций против Ирана за его попытки поддерживать режим Башара Асада в Сирии, организацию "Хизбалла" и другие "террористические субъекты" путем торговли нефтью.