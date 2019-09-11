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Шпионский скандал в Болгарии: "русофила" Малинова выпустили за 25 тысяч евро

Шпионский скандал в Болгарии: "русофила" Малинова выпустили за 25 тысяч евро
08:31 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Прокуратура Болгарии раскрыла подробности шпионского скандала.

Генеральный прокурор Болгарии Сотир Цацаров рассказал обстоятельства дела по обвинению главы общественной организации "Русофилы" Николая Малинова в шпионаже в пользу России.

"Результаты проведенных прокуратурой совместно с Агентством национальной безопасности следственных мероприятий свидетельствуют о том, что две неправительственные организации РФ - общество "Двуглавый орел" и Институт стратегических исследований - осуществляли влияние на политическую и общественную жизнь в Болгарии. Фигурантом этого уголовного дела стал и руководитель болгарского общества "Русофилы" Николай Малинов", - отметил генпрокурор.

По словам Цацарова, Малинова после задержания выпустили под залог 25 тысяч евро, ему также запрещено покидать территорию Болгарии.

В рамках данного уголовного дела Агентство национальной безопасности Болгарии запретило въезд на территорию страны сроком на 10 лет российскому генералу Решетникову, которого называют руководителем Института стратегических исследований.

Согласно обнародованным генпрокуратурой данным, Николай Малинов получал средства из России для проведения мероприятий, цель которых - повлиять на политическую жизнь Болгарии.

Сообщается также, что во время обысков в организации "Русофилы" была найдена докладная записка на русском языке, в которой говорится о "необходимости геополитической переориентации Болгарии в сторону России".

Болгария официально обвинила лидера пророссийского движения в шпионаже

Напомним, прокуратура Болгарии обвинила лидера общества "Русофилы" Николая Малинова в отмывании денег и шпионаже в пользу российских организаций.

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Болгария, Прокуратура, Россия, Шпион, Сотир Цацаров, Николай Малинов.
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