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Меркель: Скоро состоится встреча "нормандской четверки"

Меркель: Скоро состоится встреча "нормандской четверки"
13:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Ангела Меркель сделала заявление, что встреча "нормандской четверки" состоится в через несколько недель.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что сейчас ведется работа по встрече лидеров стран "нормандской четверки" (Франция, Украина, ФРГ и Россия) в ближайшее время. Об этом она сказала во время дебатов в Бундестаге относительно федерального бюджета на 2020 год, сообщает "Сегодня".

По словам Меркель, благодаря президенту Владимиру Зеленскому между Украиной и Россией наметился прогресс в урегулировании кризиса. "Мы несем ответственность за снятие напряженности в отношениях России и Украины. В последние недели достигнут первый небольшой прогресс тех пор, как президент Зеленский вступил в свою должность", - сказала канцлер Германии.

Она убеждена, что продвинуться еще дальше в урегулировании конфликта поможет реализация Минских договоренностей. "И мы работаем над саммитом в четырехстороннем формате (встреча "нормандской четверки" - ред) через несколько недель, чтобы добиться значительного прогресса", – добавила Меркель.

Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского

Министр иностранных дел Вадим Пристайко накануне заявил о готовности президента Украины Владимира Зеленского принять участие во встрече лидеров стран "нормандского формата" в сентябре.

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Германия, Ангела Меркель, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко, "Нормандская четверка".
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