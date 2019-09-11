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Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского

Меркель: Мы видим первые шаги Зеленского
11:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Меркель приветствует обмен заключенными между Россией и Украиной.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель высоко оценила усилия властей России и Украины, направленные на деэскалацию конфликта между двумя странами.

"Мы наблюдаем первые небольшие шаги, сделанные за последние недели, с тех пор, как Владимир Зеленский находится в должности (президента Украины - ред.)", - сказала канцлер в среду в парламенте.

При этом Меркель выразила надежду на выполнение минских договоренностей, которому способствуют встречи в "нормандском формате".

"На нас лежит ответственность за снижение напряженности в отношениях между Россией и Украиной", - подчеркнула канцлер.

Зеленский: Дипломатическая война одна из главных для Украины

Россия и Украина провели обмен заключенными в формате "35 на 35" 7 сентября. В Украину вернулись, в частности, режиссер Олег Сенцов, журналист Роман Сущенко и 24 моряка, задержанных после инцидента у берегов Крыма в ноябре 2018 года. В Москву прибыли 35 человек, включая журналиста Кирилла Вышинского, а также свидетеля по делу о крушении рейса MH17 Владимира Цемаха.

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Все по теме:

Германия, Украина, Ангела Меркель, Россия, МИД, Политзаключенные, Владимир Зеленский, Олег Сенцов.
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