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Зеленский: Дипломатическая война одна из главных для Украины

Зеленский: Дипломатическая война одна из главных для Украины
10:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Зеленский представил Вадима Пристайко в качестве министра иностранных дел Украины и поблагодарил иностранный корпус проделанную работу.

Президент Украины Владимир Зеленский представил украинским дипломатам нового министра иностранных дел Вадима Пристайко и заявил, что одной из главных войн для Украины является дипломатическая война. Церемония представления состоялась под стенами МИД.

"Я очень рад быть здесь и лично познакомиться с "дипломатическим войском" нашей страны. Вы знаете, что происходит в нашей стране и за ее пределами", - заявил президент.

По словам Зеленского, "одна из главных войн - это дипломатическая война, и я хочу вас поблагодарить за то, что вы каждый день с утра до вечера, иногда ночью (простите за эти звонки) защищаете Украину, наши границы. Я хочу поблагодарить каждого из вас. Я уважаю вашу работу, и я уверен, что вы действительно профессионалы".

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"Я хочу вам представить человека, нашего нового министра иностранных дел, хотя мне кажется, что представить - это неправильное слово, потому что вы знаете Вадима Владимировича очень много лет", - сказал Зеленский.

Как сообщалось ранее, 29 августа Верховная Рада поддержала предложенную Зеленским кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Пристайко на должность министра иностранных дел.

Пристайко с 2017 года возглавлял Миссию Украины при НАТО, до этого назначения был первым заместителем министра иностранных дел. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

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Верховная Рада, МИД, Владимир Зеленский, Вадим Пристайко.
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