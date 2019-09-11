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Меркель: Brexit из соглашением все еще возможен

Меркель: Brexit из соглашением все еще возможен
13:36 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Ангела Меркель настаивает, что Brexit со всеми принятыми нормами все еще возможен для Великобритании.

Канцлер Германии Ангела Меркель утверждает, что упорядоченный выход Британии из Европейского Союза все еще возможен.

Об этом она заявила во время выступления в Бундестаге, сообщает AP.

Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября и ничто не указывает на то, что британский премьер-министр Борис Джонсон получит новое соглашение о Brexit, которого он добивается.

Меркель сказала законодателям, что у нее есть "твердое убеждение – у нас все еще есть шанс достичь этого упорядоченным образом".

Но она отметила, что Германия также готова к Brexit без соглашения.

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Меркель добавила, что Германия хочет сохранить тесные экономические связи и связи в сфере безопасности с Британией после Brexit.

Избранная президентом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания должна будет предложить кандидатуру европейского комиссара, если получит очередное продление срока Brexit от ЕС.

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ЕС, Ангела Меркель, Великобритания, Борис Джонсон, Brexit.
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