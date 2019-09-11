Шотландский суд признал решение Джонсона незаконным

Новости мира:Шотландский суд считает, что приостановка работы британского парламента незаконна.

Высший уголовный суд Шотландии постановил, что приостановка деятельности британского парламента является незаконной, сообщило в среду агентство Bloomberg.

В постановлении, которое полностью будет опубликовано в эту пятницу, говорится, что приостановка деятельности парламента вызвана намерением "препятствовать его деятельности", а это является "незаконным, а, следовательно, недействительным и не имеющим никакой силы".

Однако постановление не получит юридической силы до тех пор, пока на следующей неделе Верховный суд Великобритании не займется рассмотрением этого дела и не вынесет решение.

По данным телерадиовещательной корпорации BBC, постановление пока что не повлияет на приостановку работы парламента.

Ранее группа из более 70 британских депутатов заявила, что решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона приостановить работу парламента было незаконным, поскольку оно ограничивает возможность дебатов в преддверии скорого выхода Великобритании из Евросоюза - 31 октября.

Со своей стороны премьер отрицал, что этот шаг связан с желанием вывести Великобританию из ЕС без сделки с Брюсселем.

10 сентября парламент Великобритании официально приостановил свою работу до 14 октября.

На это время депутаты прекращают обсуждение любых законодательных актов. Текущая парламентская сессия длится с июня 2017 года, она стала самой длинной в истории британского парламента почти за 400 лет.

Этот перерыв станет самым продолжительным за последнее время. Так, с 1980-х годов перерыв между сессиями парламента обычно длился не более недели.

Процедура приостановки работы парламента прошла согласно традиции. Герольдмейстер Вестминстерского дворца, известная как "черный жезл", призвала членов Палаты общин в Палату лордов.

14 октября перед британскими депутатами, вернувшимися с вынужденных каникул, должна будет выступить королева, которая огласит новые приоритеты правительства.