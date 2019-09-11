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Маас: Есть шанс восстановить Минский процесс

Маас: Есть шанс восстановить Минский процесс
20:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Министр иностранных дел Германии видит шанс восстановить "минский процесс".

События последних недель дают надежду на возобновление Минского процесса по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, выступая в среду на дебатах в бундестаге.

"Я уверен, что, учитывая нынешние изменения, есть шанс восстановить Минский процесс. Германия и Франция будут задействованы в этом на лидирующих позициях", - заявил Маас.

Он сообщил, что в последующие недели будут проходить переговоры о проведении встречи "нормандской четверки".

В этой связи Маас отметил, что в последние два года Минский процесс "полностью остановился", поскольку ни Украина, ни Россия не были готовы сделать хотя бы шаг навстречу. Однако после избрания в Украине Президента Владимира Зеленского и новой Верховной Рады с четким большинством ситуация изменилась, в частности было договорено о мерах по разграничению, прекращению огня, состоялся обмен удерживаемыми лицами, о котором давно говорилось.

Посол Франции анонсировал встречу "нормандской четверки"

"Мы хотим использовать этот момент, импульс", - подчеркнул глава МИД ФРГ.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель на дебатах в бундестаге заявила, что после избрания Президента Владимира Зеленского сделаны первые шаги в направлении выполнения Минских соглашений и сейчас проводится работа по подготовке к саммиту в "нормандском формате", который должен состояться "в течение следующих недель".

А посол Франции в Украине Этьен де Понсен 11 сентября заявил журналистам, что "нормандская четверка" может собраться еще до конца сентября.

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Германия, Франция, ФРГ, Россия, РФ, Хайко Маас.
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